Театр абсурда

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Необычные способы применения лука

Необычные способы применения лука

Rai Al Youm, Великобритания Многие люди следят за тем, чтобы в их доме обязательно была аптечка для оказания первой помощи при ожогах и порезах, но лишь немногие знают, что все необходимые средства для оказания первой помощи можно найти на кухне.

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