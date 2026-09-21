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Почему подростки любят Стивена Кинга и какие фильмы по Кингу можно смотреть с 12 и 16 лет

Почему подростки любят Стивена Кинга и какие фильмы по Кингу можно смотреть с 12 и 16 лет

А также какие фильмы по Кингу можно смотреть подросткам с 12 и 16 лет «Кладбище домашних животных»Несмотря на то что почти все книги и значительная часть экранизаций Стивена Кинга идут с возрастным рейтингом 18+, подростки его читают и смотрят.

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