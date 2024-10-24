Негасимый свет «Покровской свечи». О Всероссийском фестивале-конкурсе духовной поэзии имени Евгения Гусева

Бывают громкие премии, которые только на мгновение оглушают успехом публику, автора и его читателя, а бывают камерные мероприятия, свете тихий от которых еще долго струится в душу участников церемонии награждения.
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