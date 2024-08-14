Впервые в Африке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки оспы обезьян

Во вторник, 13 августа, надзорный орган здравоохранения Африканского союза объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с вспышкой mpox (оспы обезьян) на континенте, заявив, что этот шаг является настоятельным призывом к "действию", пишет агентство AFP.