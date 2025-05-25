Более 30 тысяч человек стали участниками фестиваля школьного спорта в «Лужниках»

Масштабный фестиваль школьного спорта в олимпийском комплексе «Лужники» собрал более 30 тысяч участников, в том числе учеников, педагогов и тренеров из Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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