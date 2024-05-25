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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Выживалка Soulmask выйдет в ранний доступ раньше — разработчики сдвинули релиз ...

Выживалка Soulmask выйдет в ранний доступ раньше — разработчики сдвинули релиз ...

Выживалка Soulmask выйдет в ранний доступ раньше — разработчики сдвинули релиз на конец маяПосле проведения открытой беты разработчик CampFire Studio получил отзывы от участников и принял решение выпустить в ранний доступ выживалку с открытым миром Soulmask раньше.

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