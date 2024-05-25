Выживалка Soulmask выйдет в ранний доступ раньше — разработчики сдвинули релиз на конец маяПосле проведения открытой беты разработчик CampFire Studio получил отзывы от участников и принял решение выпустить в ранний доступ выживалку с открытым миром Soulmask раньше.