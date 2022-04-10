«У Садыгова есть задатки для сборной России. Юран выбирает состав только по спортивному принципу». Терюшков о «Химках»

Роман Терюшков считает, что Илья Садыгов может играть за сборную России. – Как прокомментируете скептические разговоры про Садыгова? – У нас плотная таблица, особенно в нижней части.
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