Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

«У Садыгова есть задатки для сборной России. Юран выбирает состав только по спортивному принципу». Терюшков о «Химках»

Роман Терюшков считает, что Илья Садыгов может играть за сборную России. – Как прокомментируете скептические разговоры про Садыгова? – У нас плотная таблица, особенно в нижней части.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх