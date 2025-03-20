Гатилов: Лавров отличается юмором и доброжелательностью даже при противоречиях

В пятницу, 21 марта, глава МИД РФ отпразднует 75-летие Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве.