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Петербургский дневник

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Гатилов: Лавров отличается юмором и доброжелательностью даже при противоречиях

Гатилов: Лавров отличается юмором и доброжелательностью даже при противоречиях

В пятницу, 21 марта, глава МИД РФ отпразднует 75-летие Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве.

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