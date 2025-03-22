Цифровая пытка для пожилых

А что мы ещё можем ожидать от палачей наших? Только наши мучения!

ВераВерная

Такое впечатление, что нас целенаправленно истребляют((( Пожилые люди с кнопочными телефонами с трудом справляются, что уж говорить о компьютерной грамотности. Все эти термины, операции с цифрой, непонятные требования могут свести с ума определённую категорию населения. И не считаться с этим просто возмутительно и бесчеловечно!