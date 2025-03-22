За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.
Цифровая пытка для пожилых
Комментарии
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Иван Ураганов
Это уже 4-я статья о цифровой пытке.🤣
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15 час.
Сергей Безон
А что мы ещё можем ожидать от палачей наших? Только наши мучения!
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15 час.
ВераВерная
Такое впечатление, что нас целенаправленно истребляют((( Пожилые люди с кнопочными телефонами с трудом справляются, что уж говорить о компьютерной грамотности. Все эти термины, операции с цифрой, непонятные требования могут свести с ума определённую категорию населения. И не считаться с этим просто возмутительно и бесчеловечно!
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15 час.
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