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"Рука не дрогнет нажать красную кнопку"

"Рука не дрогнет нажать красную кнопку"

Депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие Украина должна восстановить ядерный потенциал и будет готова нажать красную кнопку, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Наверно в одессе сильно долбанули, что мозг в трусы высыпался. Пусть свою пипирку нажимает.
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17 час.
Н
Ната
Самый смешной анекдот за сегодня - Лешик Гончаренко в роли Рэмбы!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Оно же -гомик!
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2 час.

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