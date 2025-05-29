В Северной Осетии сотрудниками МОЭБиПК раскрыта мошенническая схема хищения бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку граждан

В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрайонного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции № 1 УЭБиПК МВД по Республике Северная Осетия – Алания раскрыли мошенническую схему по хищению бюджетных денежных средств, выделенных в рамках государственной программы на социальную поддержку предпринимателей.
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