В аэропорту Схипхол задержана канадская туристка с королевским питоном

Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что свёрнутая кольцами змея была найдена во время проверки и немедленно изъята для передачи специалистам по уходу за рептилиями.
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