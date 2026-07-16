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Регионы России

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В аэропорту Схипхол задержана канадская туристка с королевским питоном

В аэропорту Схипхол задержана канадская туристка с королевским питоном

Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что свёрнутая кольцами змея была найдена во время проверки и немедленно изъята для передачи специалистам по уходу за рептилиями.

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