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Овечкин против «Бостона»: 3-й матч без очков, 2 броска, 6 хитов, 4 минуты штрафа за 18:00 – лучшее время среди форвардов «Кэпс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Бостоном» (2:1).

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