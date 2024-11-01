Двое новых фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле были арестованы Басманным судом Москвы

Арест двух новых фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Сегодня Басманный суд Москвы принял решение об аресте двух новых фигурантов по делу о теракте, произошедшем 22 марта этого года в московском концертном зале "Крокус Сити Холл".