Двое новых фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле были арестованы Басманным судом Москвы

Арест двух новых фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Сегодня Басманный суд Москвы принял решение об аресте двух новых фигурантов по делу о теракте, произошедшем 22 марта этого года в московском концертном зале "Крокус Сити Холл".
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