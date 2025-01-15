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Царьград

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Как получить гражданство России: 5 ключевых условий от МВД РФ

Как получить гражданство России: 5 ключевых условий от МВД РФ

Министерство внутренних дел России разъясняет пять ключевых условий для получения гражданства РФ, включая рождение в стране, гражданство родителей и отсутствие иностранного гражданства.

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