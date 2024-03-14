В ожидании часа Х: отсутствие транзита из РФ убивает порты Латвии

© Photo : Social media of Ventspils brīvosta В Латвийской ассоциации логистики отметили, что нынешняя портовая инфраструктура страны "слишком велика" для нынешнего объема импорта и экспорта товаров без российских грузов Портам Латвии в скором времени придется в основном обслуживать грузы из Балтийского региона из-за сокращения восточного транзита, заявил президент Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш.
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