Торжественная церемония старта международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» состоится 6 июня

В пятницу, 6 июня, у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ состоится торжественная церемония старта международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» — уникального проекта, нацеленного на формирование общего пространства доверия и сотрудничества путем межкультурного диалога, объединения активных, творческих и инициативных людей в Центральной Азии и России.