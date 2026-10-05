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Не только о футболе

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Молодёжка против Сербии, Лига наций, «Ак Барс» — «Локо» и теннис

Молодёжка против Сербии, Лига наций, «Ак Барс» — «Локо» и теннис

    Начинаем неделю со спорта: Франция — Бельгия и Италия — Турция, Медведев — Джокович, НХЛ и ЦСКА — «Салават Юлаев»! ✅ 🏒 1:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Юта Маммот», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2 НХЛ — регулярный чемпионат 05 октября 2026, понедельник.

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