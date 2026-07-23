Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по порту «Одесса» Минобороны РФ сообщило о массированном воздушном ударе по инфраструктуре в .
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Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по порту «Одесса» Минобороны РФ сообщило о массированном воздушном ударе по инфраструктуре в .
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