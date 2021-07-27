Китай своим ультиматумом требует от Америки невозможного

"Если Соединенные Штаты не научатся жить с другими странами на равных сейчас, мы вместе с международным сообществом обязаны преподать Соединенным Штатам хороший урок в этом отношении", — так Китай приветствовал прибывшую для переговоров американскую делегацию Да, тональность высказываний китайских руководителей становится все более жесткой — приведенные выше слова принадлежат министру иностранных дел Ван И, и сказаны они накануне визита в КНР первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.