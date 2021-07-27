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Китай своим ультиматумом требует от Америки невозможного

Китай своим ультиматумом требует от Америки невозможного

"Если Соединенные Штаты не научатся жить с другими странами на равных сейчас, мы вместе с международным сообществом обязаны преподать Соединенным Штатам хороший урок в этом отношении", — так Китай приветствовал прибывшую для переговоров американскую делегацию Да, тональность высказываний китайских руководителей становится все более жесткой — приведенные выше слова принадлежат министру иностранных дел Ван И, и сказаны они накануне визита в КНР первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.

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Lora Некрасова
Молодцы китайцы. Не в бровь, а в глаз.

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