ЕС ответит на пошлины США: Урсула фон дер Ляйен о планах укрепления рынка

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европейского союза в ответ на новые пошлины США: ЕС сосредоточится на развитии внутреннего рынка и усилении торговли с другими партнёрами, подчеркнув свою надёжность и предсказуемость.