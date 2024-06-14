Интерактивная выставка роботов «РобоСфера»

«РобоСфера» открывает мир роботов для всей семьи. Здесь представлены более четырёх десятков роботов и технологий, которые демонстрировались на выставках в США, Канаде, странах Европы, Южной Корее, Японии, Австралии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии