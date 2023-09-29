Путин поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с воссоединением с новыми регионами: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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