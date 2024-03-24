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На самой высокой башне в мире появилась надпись «ОАЭ поддерживают Россию»

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в Дубае «Бурдж-Халифа» - самая высокая башня в мире, окрасилась цветами российского флага и на ее фасаде на арабском и английском языках появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию».

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