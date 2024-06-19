Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

С массированной артподготовки начинался штурм Очеретино российскими военнослужащими. Кадры с высоты птичьего полета показали, как наши бойцы ведут огонь из всех стволов по позициям украинских боевиков на подступах к поселку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии