Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

С массированной артподготовки начинался штурм Очеретино российскими военнослужащими. Кадры с высоты птичьего полета показали, как наши бойцы ведут огонь из всех стволов по позициям украинских боевиков на подступах к поселку.

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