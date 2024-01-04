Власти Латвии намерены депортировать из страны 1167 россиян

Власти Латвии намерены выслать из страны 1167 граждан России, в том числе 789 россиян старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
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