Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersЕвропа движется по пути Франции, и страны рискуют оказаться в ситуации глубокого внутреннего раскола.