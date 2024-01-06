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Дакар-2024. Бранч выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Ула – Аль-Хинакия). Лучшим в категории мотоциклов стал Росс Бранч на «Хиро», в то время как победитель пролога Тоша Шарейна («Хонда») сломал запястье и сошел.

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