Румынский плацдарм в Причерноморье: тоталитаризм крепчает

На днях французское издание Le Figaro рассказало, что в Генштабе ВС Франции генералы заняты составлением карт местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай, как они утверждают, возможного конфликта НАТО с Россией.
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