Бабушка рассказала об особом ингредиенте в фарш для сочных котлет: готовлю только так – тают во рту Евгения КомароваИскусство приготовления котлет имеет множество нюансов, которые могут заметно улучшить их вкус.
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