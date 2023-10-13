Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: как светлый праздник отмечали наши предки Юлиана СкимПриближается радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы, который верующие ждут с особым благоговением.
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