Минобороны показало удар «Искандеров» по самолетам ВСУ под Полтавой

Комплексы «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород под Полтавой - уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27.
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