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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алимханулы нокаутировал Гуальтьери и выиграл пояс IBF

Казахстанец Жанибек Алимханулы нокаутировал Винченцо Гуальтьери в шестом раунде и к своему титулу чемпиона мира в среднем весе по версии WBO добавил пояс IBF! У непобежденного казахстанского боксера теперь 15 побед в профи, 10 из которых нокаутами.

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