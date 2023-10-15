Алимханулы нокаутировал Гуальтьери и выиграл пояс IBF

Казахстанец Жанибек Алимханулы нокаутировал Винченцо Гуальтьери в шестом раунде и к своему титулу чемпиона мира в среднем весе по версии WBO добавил пояс IBF! У непобежденного казахстанского боксера теперь 15 побед в профи, 10 из которых нокаутами.