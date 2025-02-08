Глава Екатеринбурга, Орлов Алексей: „Уважаемые учёные, научные сотрудники, исследователи! Поздравляю с праздником – Днём российской науки.
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Глава Екатеринбурга, Орлов Алексей: „Уважаемые учёные, научные сотрудники, исследователи! Поздравляю с праздником – Днём российской науки.
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