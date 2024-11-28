Расширенная палитра: особые окраски для избранных машин

Отличительной чертой многих лимитированных исполнений становится необычный колер. Иногда производители используют для спецверсий очень редкие цвета или даже создают уникальные оттенки, которые больше никогда не повторятся.
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