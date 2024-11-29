Дочери Брюса Уиллиса показали редкие фото с тяжелобольным отцом

Дочери голливудского актера Брюса Уиллиса от Деми Мур приехали к нему в гости. 33-летняя Скаут и 30-летняя Талулла поделились в личных блогах моментами, снятыми во время семейного празднования Дня благодарения.
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