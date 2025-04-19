Руководитель и сотрудники следственного управления СК России по Сахалинской области вместе с подшефными детьми посетили музейно-мемориальный комплекс «Победа»

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы руководство и сотрудники Следственного управления СК России по Сахалинской области познакомили ребят из подшефного Центра содействия семейному устройству "Звёздный" с экспозициями музейно-мемориального комплекса «Победа».
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