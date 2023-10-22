В состав херсонского батальона имени Маргелова вошли бойцы из Николаева и Одессы

Уроженцы Николаева и Одессы решили примкнуть к добровольческому батальону имени Василия Маргелова в Херсонской области, сообщил журналистам командир одного из взводов подразделения, боец с позывным Евпат.
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