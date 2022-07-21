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"Закон для подчинённого": Эксперт рассказал, какое указание Шойгу выполнят безотлагательно

"Закон для подчинённого": Эксперт рассказал, какое указание Шойгу выполнят безотлагательно

Шойгу выслушал доклад одного командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. После этого он призвал повысить оперативность выполнения приказов об уничтожении украинских дронов, которые поднимаются в небо возле границ с Россией.

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