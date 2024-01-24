Красноярцы взяли «Тойоту» в аренду с выкупом и ее забрали за чужой долг

Бизнесвумен и известная проповедница Юлия Александрова «кинула» красноярцев на полмиллиона рублей. Супруги взяли у девушки машину в аренду с последующим выкупом, исправно вносили платежи, но предпринимательница заложила это авто в ломбард, а там его забрали за ее долги.
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