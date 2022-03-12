Ди Мария, скорее всего, уйдет из «ПСЖ» бесплатно летом. Он интересен клубам из Серии А и Ла Лиги

Анхель Ди Мария, вероятно, уйдет из «ПСЖ» летом. Как пишет L’Équipe, у правого вингера почти не осталось надежд на то, что сотрудничество с ним продлят.

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