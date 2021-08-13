В ВОЗ заявили, что число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 204 644 849

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили утром в пятницу, 13 августа, что в общей сложности с начала пандемии в мире зарегистрировали 204 644 849 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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