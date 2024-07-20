Суд арестовал водителя, сбившего силовиков в Дагестане

В Дагестане суд заключил под стражу мужчину, сбившего силовиков, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева "В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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