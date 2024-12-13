Мосбиржа предложит россиянам поучаствовать в предсказании ставки

В перспективе Московская биржа собирается запустить торги фьючерсами на ключевую ставку Банка России, причем инструмент сделают доступным для неквалифицированных инвесторов, то есть простых россиян без специальных знаний.
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