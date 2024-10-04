Поздравляем Данилову Наталию Петровну с Днем учителя! От всей души благодарим вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас.
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Поздравляем Данилову Наталию Петровну с Днем учителя! От всей души благодарим вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас.