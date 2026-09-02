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Коротко и очень модно: главный нейл-тренд 2026 года

Коротко и очень модно: главный нейл-тренд 2026 года

Классический французский маникюр становится все меньше — буквально. В 2026 году его самая актуальная версия получила название micro French: вместо заметной белой «улыбки» по краю ногтя появляется едва различимая тонкая линия.

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