«Тут - пусто, а там - густо». Нужна ли Севастополю новая торговая недвижимость?

Аналитики IDEM-консалтинг изучили рынок торговой недвижимости Крыма и Севастополя. Уровень обеспеченности качественной торговой недвижимостью в границах Симферополя, где проживает 355 человек – высокий и составляет 408 кв.
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