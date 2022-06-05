Глава Комитета начштабов ВС США провел переговоры с Швецией по поводу вступления в НАТО

Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли встретился с премьером Швеции Магдаленой Андерссон, министром обороны Петером Хультквистом и генералом Микаэлем Биденом в Стокгольме.
Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли встретился с премьером Швеции Магдаленой Андерссон, министром обороны Петером Хультквистом и генералом Микаэлем Биденом в Стокгольме.
Свежие комментарии