VPN-сервисы под угрозой. Leviathan Security нашли уязвимость в VPN-сервисах

Исследователи из Leviathan Security обнаружили угрозу, затрагивающую практически все приложения VPNИсследователи из Leviathan Security обнаружили серьезную угрозу, которая затрагивает почти все приложения виртуальных частных сетей (VPN).
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