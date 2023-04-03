ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, второе апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1096 =Будьте выше суеты Жизни, и вам станут понятны скрытые мотивы поступков окружающих =В Жизни каждого человека существуют два замечательных дня: день, когда родился и день, когда понял – зачем? =Важно сознательно понимать: сейчас всё, что делаю — делаю не только для сиюминутного процесса… =Вам кажется, что происходит целый ряд отсрочек, в то время, как это только необходимые шаги = Вы сами своими сценариями, своими убеждениями и своими рефлексами защиты создаёте свои несчастья =Высокочастотный Мир - Мир огромных возможностей и огромной ответственности одновременно! =Доброта ещё не просто жива в Мире, но способна к процветанию и преумножению своей Духовной Красоты = "Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство" =Занимающийся ченнелингом, всегда должен помнить об ответственности не только за себя, но и за других = Заявите Вселенной о том, что вы готовы к постижению и реализации своего Божественного предназначения = Знания открывают дорогу к Истине и Вере в неё без использования вспомогательной цепи доказательств = Из темницы Материи вас могут освободить только ваши мысли, мысли, которые имеют крылья =Иногда бури бывают полезны для человека: немного потреплют вашу Душу, но и вынесут всю грязь = Истина всегда была тяжела человеку, всегда им не воспринимаема.